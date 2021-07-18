«الإياتا»: انخفاض الطلب على السفر الدولي 62.7%

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن الطلب على السفر الدولي والمحلي أظهر تحسنا هامشيا في مايو 2021، مقارنة بالشهر السابق له، لكن حركة المرور بين الدول ظلت أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، حيث استمر التعافي في حركة المرور الدولية على وجه الخصوص في وضع حرج بسبب قيود السفر الحكومية الواسعة النطاق.

وأضاف الاتحاد، في بيان له اليوم، أنه نظرًا لأن المقارنات بين النتائج الشهرية 2021 و2020 مشوهة بالتأثيرالاستثنائي لفيروس كورونا، ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع المقارنات هي مع شهر مايو 2019، والتي اتبعت نمط طلب عادي، مشيرا إلى أن إجمالي الطلب على السفر الجوي في مايو 2021 انخفض بنسبة 62.7٪ مقارنة بشهر مايو 2019، وكان هذا مكسبًا عن الانخفاض البالغ 65.2٪ المسجل في أبريل 2021 مقابل أبريل 2019، وكان الطلب الدولي على الركاب في مايو الماضي 85.1٪ أقل من مايو 2019، وهي زيادة طفيفة عن الانخفاض البالغ 87.2٪ المسجل في أبريل 2021 مقابل عامين سابقين، وقد ساهمت جميع المناطق باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هذا التحسن المتواضع.

وتابع: “انخفض إجمالي الطلب المحلي بنسبة 23.9٪ مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة (مايو 2019)، وتحسن بشكل طفيف عن أبريل 2021، عندما انخفضت الحركة المحلية بنسبة 25.5٪ مقارنة بفترة 2019، ولا تزال حركة المرور في الصين وروسيا في منطقة النمو الإيجابي مقارنة بمستويات ما قبل COVID-19، بينما شهدت الهند واليابان تدهورا كبيرا وسط المتغيرات والفاشيات الجديدة".

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: “لقد بدأنا نشهد تطورات إيجابية مع فتح بعض الأسواق الدولية للمسافرين المحصنين بلقاح كورونا، وحل موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي بالكامل الآن، لكن من المخيب للآمال أن المزيد من الحكومات لا تتحرك بسرعة أكبر لاستخدام التكنولوجيا لدفع استراتيجيات فتح الحدود التي من شأنها أن تساعد في إحياء وظائف السياحة ولم شمل العائلات”.

وأضاف والش: “تراجعت حركة النقل الدولية لشركات الطيران الأوروبية في مايو بنسبة 84.7٪ مقارنة بشهر مايو 2019، بتحسن من انخفاض بنسبة 87.7٪ في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، وشهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ انخفاضًا في حركة المرور الدولية لشهر مايو بنسبة 94.3٪ مقارنة بشهر مايو 2019، وهو أسوأ نسبيًا من الانخفاض البالغ 94.2٪ المسجل في أبريل 2021 مقابل أبريل 2019. وشهدت المنطقة أكبر انخفاض في حركة المرور للشهر العاشر على التوالي، فيما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضًا في الطلب بنسبة 81.3٪ في مايو مقارنة بشهر مايو 2019، ما أدى إلى تحسن طفيف في الانخفاض بنسبة 82.9٪ في أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019”.

وتابع: “وانخفض طلب شركات الطيران في أمريكا الشمالية بنسبة 74.4٪ مقارنة بفترة 2019، وهو تحسن مقارنة بانخفاض 77.6 ٪ في أبريل مقابل عامين، كما شهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضًا في الطلب بنسبة 75.1٪ في مايو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، وتحسن بشكل ملحوظ مقارنة بانخفاض 80.9٪ في أبريل مقارنة بشهر أبريل 2019، وتراجعت حركة الطيران الأفريقية بنسبة 71.4٪ في مايو مقابل مايو قبل عامين، محققة مكاسب من التراجع بنسبة 75.6٪ في أبريل مقارنة بشهر أبريل 2019، وتراجعت حركة المرور المحلية في الهند بنسبة 71.0٪ في مايو مقارنة بشهر مايو 2019 وسط ظهور متغير “دلتا” الجديد والأكثر عدوى، فيما انتعشت حركة المرور المحلية في البرازيل من انخفاض بنسبة 60.9٪ في أبريل مقابل نفس الشهر في عام 2019، إلى انخفاض بنسبة 44٪ في مايو، مع تخفيف قيود السفر”.