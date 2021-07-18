موعد صلاة عيد الأضحى المبارك مصر 2021 في 27 محافظة

تشهد محركات البحث الإلكترونية خلال الساعات الحالية، عمليات بحث كبيرة حول موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر 2021.

وتنشر "الدستور" لقرائها مواعيد صلاة الأضحى المبارك في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2021

تحل غدا الإثنين الموافق 19 يوليو وقفة عرفات، وذلك وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، حيث بدأت أول أيام شهر ذي الحجة 1442، يوم الأحد الماضي 11 يوليو، بينما تأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2021، بعد غد الثلاثاء الموافق 20 يوليو، وتستمر حتى الجمعة 23 يوليو.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021

- موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة: الساعة 5:32 صباحًا.

- الإسكندرية: الساعة 5:35 صباحًا.

- الجيزة: الساعة 5:32 صباحًا.

- شرم الشيخ: الساعة 5:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في دمنهور: الساعة 5:33 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى فيطنطا: الساعة 5:31 صباحًا.

- أسيوط: الساعة 5:38 صباحًا.

- الطور: الساعة 5:26 صباحًا.

- سانت كاترين: الساعة 5:24 صباحًا.

- طابا: الساعة 5:18 صباحًا.

- بورسعيد: الساعة 5:25 صباحًا.

- السويس: الساعة 5:27 صباحًا.

- العريش: الساعة 5:19 صباحًا.

- المنصورة: الساعة 5:29 صباحًا.

- الزقازيق: الساعة 5:30 صباحًا.

- بنها: الساعة 5:31 صباحًا.

- شبين الكوم: الساعة 5:32 صباحًا.

- سوهاج: الساعة 5:37 صباحًا.

- قنا: الساعة 5:34 صباحًا.

- أسوان: الساعة 5:37 صباحًا.

- كفر الشيخ: الساعة 5:31 صباحًا

- موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم: الساعة 5:35 صباحًا

- بني سويف: الساعة 5:34 صباحًا

- المنيا: الساعة 5:38 صباحًا

- أبوسمبل: الساعة 5:45 صباحًا

- موعد صلاة عيد الأضحى في دمياط: الساعة 5:27 صباحًا

- السلوم: الساعة 5:53 صباحًا

- نويبع: الساعة 5:20 صباحًا

- حلايب: الساعة 5:25 صباحًا

- شلاتين: الساعة 5:28 صباحًا

- مرسى مطروح: الساعة 5:45 صباحًا

- الغردقة: الساعة 5:27 صباحًا

- الخارجة: الساعة 5:47 صباحًا

- الإسماعيلية: الساعة 5:26 صباحًا.