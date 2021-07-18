8 قواعد ملزمة للأمير ويليام وكيت ميدلتون

لدى الأمير وليام وكيت ميدلتون قواعد ملزمون بها ولا تنطبق بشكل صارم على أفراد العائلة المالكة الآخرين، يسعى دوق كامبريدج للحصول على موافقة الملكة على العديد من الأشياء، بما في ذلك خزانة الملابس وخطط العطلات.

ووفقًا لموقع “Bright Side” يرصد القواعد التى يلزم كيت وويليام الالتزام بها.

إذن الملكة إليزابيث الثانية للزواج

ألزم قانون الزواج الملكي 1772 جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية بالسعي للحصول على موافقة الملك قبل الزواج، ومع ذلك، تم إلغاء هذا واستبداله بقانون الخلافة في قانون التاج 2013، الذي يطبق الشرط فقط على أول 6 أشخاص ينتمون إلى العرش.

والأمير ويليام بصفته الابن الأكبر للأمير تشارلز والوريث الواضح للعرش يحتل حاليًا المرتبة الثانية في الترتيب وتغطيه هذه القاعدة.

2- يجب أن تكون خزائن الزفاف الخاصة بهم معتمدة من صاحبة السمو الملكي

تتمتع الملكة بسلطة "الفيتو" على فستان الزفاف إذا شعرت أن المجموعة لا تلبي المعايير الملكية، هذا يعني أن “كيت” ربما كان عليها أن تُظهر للملكة إليزابيث الثانية ثوب زفافها المثالي من ألكسندر ماكوين قبل اليوم الكبير.

بالنسبة للأمير وليام، فإن التقليد السائد بين الرجال الملكيين هو ارتداء الزي العسكري لحفل الزفاف.

ومثل جده تمامًا، قرر الدوق عدم ارتداء خاتم الزواج - وهي العادة التي كسرها الأمير هاري عندما ارتدى فرقة بلاتينية بعد زواجه من ميجان ماركل.

3- الإعلان عن القضايا الصحية المتعلقة بالحمل لدى كيت

تملي البروتوكولات أن يعلن أفراد العائلة المالكة عن الحمل بعد اجتياز الثلث الأول من الحمل فقط ولكن عندما كانت كيت حاملًا بالأمير جورج، تم إصدار بيان سابقًا بسبب بالتشخيص الخاص بالحمل بمجرد حدوثه.

ويشارك قصر باكنجهام جميع المشكلات الصحية والتحديثات ذات الصلة لشرح سبب عدم تمكن الدوقة من حضور ارتباطاتها المجدولة.

4- يطلب منهم الكشف عن أسماء أطفالهم للملكة قبل مشاركتها مع أي شخص آخر

لا يحتاج الأمير وليام وكيت رسميًا إلى موافقة الملكة على أسماء طفليهما، ولكن عادةً ما يتم السعي للحصول على مباركتها، ولا يمكن الإعلان عن الأسماء علنًا حتى يتم إخبار صاحبة الجلالة عنها أولًا.

تعتمد حرية اختيار الاسم أيضًا بشكل كبير على خط الخلافة، يتمتع الأحفاد في المستقبل بمزيد من الحرية في إعطاء ألقاب فريدة أو غير تقليدية.

5. لا يُسمح للأمير وليام وابنه الأمير جورج بالطيران معًا رسميًا

ليس من المفترض أن يسافر الورثة معًا بغرض حماية النسب الملكي في حالة وقوع حادث، لكن دوق ودوقة كامبريدج يتحايلون على هذه القاعدة بإذن من الملكة، يُزعم أن جلالة الملكة خففت السياسة لأن السفر الجوي يعتبر أكثر أمانًا في الوقت الحاضر.

في الوقت الحالي، يسافر الأمير وليام وكيت مع جميع أطفالهما، ولكن عندما يبلغ الأمير جورج 12 عامًا ، سيضطر إلى السفر بشكل منفصل.

6- من المتوقع أن يتبعوا بروتوكولات عطلة العائلة المالكة

تقليد عيد الميلاد للعائلة المالكة هو إنفاقها جميعًا معًا في ملكية كوينز ساندرينجهام، لكن ويليام وكيت يريدان أن يقضي الأطفال وقتًا مع طرفي العائلة.

لحسن الحظ، تغيرت الممارسة التاريخية المتمثلة في تنحية الأصهار أو الأقارب الذين ليس لديهم دم ملكي مع العصر الحديث، ووافقت الملكة على طلبهم لقضاء بعض الإجازات في منزل عائلة ميدلتون في باكليبري، بيركشاير.

7- يمكن لكيت أن تستعير أي مجوهرات من مجموعة الملكة

يمكن أن تختار كيت أيًا من الأحجار الكريمة للملكة إليزابيث الثانية ، بشرط أن تحصل على إيماءة الملك، وفقًا لأحد الخبراء الملكيين، فإن الملكة على استعداد تام لمشاركة مجموعتها مع الدوقة وعلى مر السنين، شوهدت كيت وهي ترتدي مجوهرات التاج هذه في مناسبات مختلفة.

8- إظهار المودة في الأماكن العامة

لا توجد قاعدة تمنع من الناحية الفنية أفراد العائلة المالكة من إظهار المودة تجاه بعضهم البعض، إلا أن الملكة نادرًا ما كانت تتعامل مع الأمير فيليب، وقد شكل هذا سابقة بين أفراد الأسرة الآخرين.

يوضح أحد خبراء الآداب الملكية أن المقدار المناسب من العروض العامة للعاطفة، يعتمد عادةً على مدى رسمية أو عرضية الحدث، لا يشارك الأمير وليام وكيت عادةً اللحظات الجميلة في الأماكن العامة، ولكن هناك لقطات من حين لآخر للزوجين يمسكان أيديهما أو يتشاركان عناقًا.