الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية يهنئ السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

أرسل دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وجاء فى نص البرقية: “بالأصاله عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات”.  

وقال: “ندعو الله القدير أن ينهى هذا الوباء الذى يهدد شعوب العالم. ويحفظ مصر وشعبها من كل شر”. 

يُذكر أن رئيس الأساقفة قد هنأ القيادات الإسلامية، وترأس وفدًا كنسيًا للتهنئة تضمنت زيارته الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

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