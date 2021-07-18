بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا (صور)

وصلت قبل قليل مطار القاهرة بعثة فريق النادي الأهلي قادمة من المغرب بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

يذكر أن الأهلي قد فاز بالأمس على فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي بـ3 أهداف مقابل لا شئ في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، أحرزهم كل من محمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

في سياق آخر، خصصت مصر للطيران خصصت رحلة خاصة رقم MS3100 من طراز البوينج B777-300ER من مطار القاهرة إلى مطار ناريتا بطوكيو لسفر بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة المدير الفني كابتن شوقي غريب للمشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ المقامة في الفترة من ٢٢ يوليو وحتى ٧ أغسطس ٢٠٢١.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه بناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة تسهيلات السفر لجميع الأبطال المصريين في مختلف الألعاب المشاركين في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ باليابان فقد تم استقبال البعثة وإنهاء إجراءات سفرهم من خلال فرق عمل مصرللطيران.

وأضاف: “يسعدنا أن نكون الناقل الوطني لمعظم المنتخبات والرياضيين المصريين المشاركين في هذه البطولة العالمية والذين يمثلون اسم مصر في هذا المحفل الرياضي الدولي من مختلف الإتحادات الرياضية”.



شروط السفر

تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعدأقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيرانالقادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي،وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

رئيس النادي الاهلي

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة