«البلطي» بـ 17 جنيها و«البوري» بـ 55.. استقرار أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك استقرارا فى أسواق الجملة اليوم الأحد، وتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات، والبلطي مزارع 1 بين 20 - 24 جنيها، والبلطي المزارع 2 بين 17-19 جنيها للكيلو

وتراوح البوري "1" بين 55-65 جنيها للكيلو، والبورى 2 بين 47-53 جنيها، والبربون " 1 " بين 34-40 جنيها، والبربون " 2 " بين 25-35 جنيها.

واستقر مرجان "2" بين 23 – 27 جنيها، والمرجان المجمد بين 15 – 25 جنيها، والمرجان " 1 " بين 28-32 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها، والقشر بياض 70-100 جنيها للكيلو

وكان قد أكد أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة الزراعة في الاستزراع السمكي تهدف إلى زيادة نصيب الفرد 4 كيلو جرامات يوميا لتقترب من نصيب الفرد، وذلك طبقا لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، كما أنه مستهدف ان يصل الانتاج السمكي في مصر إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030.

وقال مصيلحي في تصريحات لـ"الدستور" إن مشروع الفيروز الذي تم افتتاحه بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد يعد من أضخم مشروعات استزراع سمكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه والذي ينفذ فيه عملية الاستزراع السمكي في أحواض تربية باستخدام مياه البحر الخالصة على مساحة 16 ألفا و342 فدانا تتضمن 5908 أحواض استزراع سمكي بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن أسماك سنويا.