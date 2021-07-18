«الجمهورية»: العاصمة الإدارية نقلة حضارية كبيرة بأعلى المعايير العالمية

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن العاصمة الإدارية الجديدة تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ويجرى العمل، على قدم وساق، للانتهاء من أعمال البنية التحتية بأعلى المعايير العالمية، ووفقا للجداول الزمنية المقررة، واصفة العاصمة الجديدة بأنها "مشروع العصر، و أنها نقلة حضارية كبيرة، و عاصمة عالمية بأعلى المعايير، و أحدث الأساليب الإنشائية".



وأبرزت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد بعنوان (العاصمة الإدارية نقلة حضارية) - تأكيدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات و تحقيق إنجاز سريع بها مع تذليل العقبات و التغلب على التحديات، و تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى المحددة للافتتاحات.



وأكدت الصحيفة اهتمام الدولة بزيادة عدد الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة و مضاعفة فرق العمل و استكمال منظومة التحول الرقمي، واستمرار العمل بصورة غير تقليدية على دوريات طوال اليوم.



وحول نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، ذكرت الصحيفة أن هناك العديد من المحاور الأساسية أبرزها: محور البنية التحتية بالحي الحكومي و خدمات المحمول في نطاق العاصمة الإداريـة و الأرشيف الرقمي و تنميط أنواع الوثائق الحكومية و إدراجها في سجل موحد، مشيرة إلى أنه جرى اختيار تطبيق إدارة الموارد البشرية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .



ولفتت إلى محورين مهمين في تنفيذ مشروع نقل الجهات الحكومية للعاصمة الجديدة، و هما محور وحـدات الـتـحـول الـرقـمـي، و محور تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإداريـة الجديدة، على برامج أساسيات التحول الرقمي و مكافحة الفساد و إدارة المشروعات و أساسيات الابتكار و الفكر الابداعي و البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة.