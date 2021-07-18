تقنية جديدة من تطبيق «فيسبوك» تتيح التعبير عن المشاعر

أطلقت شركة "فيسبوك" تقنية جديدة من شأنها إتاحة الفرصة للتعبير عن المشاعر.

وأعلنت الشركة عن إضافة الإيموجي الصوتي إلى تطبيقها "ماسنجر" بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإيموجي.

وأوضح موقع "سبوتنيك" الإخباري نقلا عن موقع "ذا فيرج"، أنه بدءا من اليوم سيتمكن مستخدمو تطبيق "ماسنجر" من التعبير عن مشاعرهم باستخدام رموز الإيموجي مع الصوت، مشيرا إلى أن الميزة الجديدة تسمح للمتسلم أن يسمع أصواتا ذات صلة بالرموز التعبيرية المستخدمة كالضحك والبكاء والتصفيق.

ولفت إلى أن اختيار الأصوات المناسبة أصبح متاحا بين الخيارات التي تتراوح بين المؤثرات الصوتية مثل التصفيق والبكاء والطبول وضحكة الشرير، وكذلك المقاطع الصوتية من بعض أغاني البوب والبرامج التلفزيونية المفضلة.

وذكر أنه سيتم إرسال كل صوت كرمز تعبيري بدون كلمات، ما يوفر للمستخدمين متعة التعبير عن مشاعرهم من خلال مقاطع صوتية ذات صلة بثقافتهم.

وفي وقت سابق.. بدأت فيسبوك اختبار خاصية تنبيهات جديدة لسؤال المستخدمين خصوصا عما إذا كانوا يرصدون أي مؤشرات إلى ميول متطرفة تظهر لدى أصدقائهم، ما أثار قلقا لدى الجهات الأمريكية المحافظة.

وأوضح الناطق باسم فيسبوك أندي ستون في تغريدة عبر تويتر أن الشبكة الاجتماعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة التطرف العنيف.

وترمي خاصية "ريدايركت إينيشياتيف" بحسب فيسبوك إلى توجيه الأشخاص الذين يستخدمون مصطلحات للبحث متصلة بالكراهية أو العنف إلى موارد أو مجموعات للتربية أو التوعية.

ولفتت فيسبوك إلى أن عمليات البحث المتصلة بالحركات المنادية بمبدأ تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة تحيل إلى مجموعة "لايف أفتر هايت" (الحياة بعد الكراهية) الساعية لمساعدة الأشخاص على ترك مجموعات اليمين المتطرف، خصوصا تلك المنادية بتفوق البيض.

وتظهر لقطة شاشة نُشرت عبر تويتر لهذه التنبيهات، رسائل تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يخشون من اعتناق أحد معارفهم الفكر المتطرف أو ما إذا كانوا شخصيا قد تعرضوا لمحتويات متطرفة.

ويمكن لهؤلاء عندها الضغط على رابط بهدف "طلب المساعدة" أو إغلاق النافذة المنبثقة لهذه المضامين.