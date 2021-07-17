إطلاق اللقاء التكويني للرهبان الفرنسيسكان تحت شعار «الرب أعطاني أخوة»

اجتمعت كنيسة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين، بميامي مع كنيسة السيدة العذراء مريم للرهبان الفرنسيسكان بكفر الدوار وذلك تحت شعار “الرب أعطاني أخوة" .

بدأ اللقاء بصلاة المسبحة الوردية، تلاها صلاة القداس الإلهي، ثم اللقاء التكويني بعنوان شعار اليوم، والذي يعود تسميته إلى القديس فرنسيس الآسيزي.



في سياق متصل؛ احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية ، بعيد الرسل وهما القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويسبقه صوم الرسل وهو من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.