«زوج مثالى» لـ أوسكار وايلد الترجمة الأولى للروائى إسحاق بندارى

صدر حديثا عن مركز إنسان للنشر والتوزيع مسرحية "زوج مثالي" للمؤلف المسرحي والروائي والشاعر أوسكار وايلد "1854-1900"، ومن ترجمة الكاتب الروائي إسحاق.

يقول المترجم إسحاق بنداري فى تقديمه للرواية، إن "وايلد" أرسل الرواية في البداية إلى مسرح جاريك، حيث رفضها مدير المسرحـ وبعدها قُبِلَت في مسرح هييماركت، وبعد العرض الافتتاحي في 3 يناير 1895، وصل عدد مرات عرضها إلى 124 عرضًا، وفي أبريل من العام نفسه سُجِنَ وايلد بتهمة ارتكاب الفحش وعدم الاحتشام ثم أُزيلَ اسمه من المسرحية ونُقِلَ عرضها إلى مسرح كريتريون.

أما الملمح المهم في مسرحية زوج مثالي - كما يقول المترجم - فهو اعتراض وايلد الحاد وانتقاده اللاذع لحالة الرياء الأخلاقي والمعايير المزدوجة المتفشيتين في المجتمع وخصوصًا بين الطبقات العليا والأرستقراطية، وكذلك آراؤه المتحيزة ضد المرأة، إلا أنها - كما يقول المترجم - تعبر عن أزمة وايلد الخاصة بعد أن تفجرت الفضيحة المدوية عن ميوله المثلية.

يذكر أن "زوج مثالي" هى العمل المترجم الأول للكاتب الروائي إسحاق بنداري الذي سبق وأن صدرت له رواية "جميلة الجميلات" عن دار "الراية توب"، وهو طبيب صيدلي تخرج في جامعة أسيوط.

جدير بالإشارة إلى أن أوسكار وايلد وُلِدَ في دبلن بأيرلندا، وتوفي في پاريس بفرنسا متأثرًا بإصابته بالتهاب السحايا. ومن أهم أعماله الأدبية: صورة دوريان جراي، أهمية أن تكون جادًا، شبح كانترڨيل، بيت الرمان، من الأعماق، سالومي، مروحة الليدي وندرمير.

وهو واحد من عظماء الأدب العالمي ممن احتفظوا لأنفسهم بمكانةٍ أدبيةٍ مرموقةٍ حتى الآن، أليس هو من وصف نفسه في عبارته الشهيرة: "ليس لديَّ ما أعلنه سوى عبقريتي!".