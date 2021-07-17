توقعات بانتعاش سوق التأمين عقب طرح «مصر الحياة» فى البورصة

قال الخبير التأميني شريف العقاد إن تنمية قطاع التأمين الحكومي عبر طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة يمثل نقلة نوعية في قطاع التأمين المصري.

وأضاف العقاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تنمية قطاع التأمين عبر طرح الشركات في البورصة سيعمل علي زيادة حجم الناتج القومي للدولة.

وأوضح أن قطاع التأمين في مصر بات من أحد الموارد الهامة للتنمية الاقتصادية في مصر في ظل المشروعات القومية الكبري التي تعمل عليها الدولة.

وأشار العقاد إلى أن الشركة القابضة للتأمين تنفذ خطة مميزة للغاية لإعادة هيكلة الشركات حيث تم الانتهاء من مراحل كثيرة فيها عبر الاعتماد على التطور التكنولوجي.

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021-2022، والذي تضمن أهم المؤشرات المالية المستهدفة .

وبلغ إجمالي الموارد الجارية المستهدفة للشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2021-2022 مبلغ 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 17.3% مقارنة بفعلي عام 2019-2020.

ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2021-2022 مبلغ 30.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 30.4% مقارنة بفعلي عام 2019-2020، وإجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2021/2022 مبلغ 42.6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.6 % مقارنة بفعلي عام 2019/2020. أما الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2021/2022 تبلغ 71.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 17.0%.

فيما يبلغ إجمالي الأقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين عام 2021/2022 مبلغ 17.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 20.6 %.