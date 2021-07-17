الإحصاء: 21 مليون دولار قيمة استيراد أتوبيسات وميكروباصات خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت وحدات أتوبيس وميكروباص ومينى باص بقيمة بلغت 20.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 97.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 76.9 مليون دولار خلال عام.

وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من سيارات نقل البضائع بلغت 183.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 134 مليون دولارخلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 48.2 مليون دولار خلال عام، وعربات سيارات للاستعمالات الخاصة بقيمة 52.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 47.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وجرارات وحدات كاملة بقيمة 60.2 مليون دولار مقابل 97.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.