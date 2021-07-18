«صحة المنوفية»: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى

رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية خلال أجازة عيد الأضحى بالمنوفيه

صرح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه سيتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وأكد «جودة»، على صرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، موجهًا بزيادة القوى البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

كما شدد وكيل الوزارة بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة أثناء هذه الفترة.

وأضاف «جودة»، أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالمنوفية، لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، والميادين الرئيسية، وتمركز سيارات الإسعاف في نطاق واسع بالمحافظة.

وعلى صعيد متصل، قام وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بعمل اجتماع لمديري الإدارات الصحية بالمحافظة لمناقشة الإعداد والتجهيز لتطعيم الأطفال المتخلفين عن الحملات السابقة لشلل الأطفال.

كما عقد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الصحية ومسئولي الوقائي ومراقبي أول التطعيمات بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور وكيلا المديرية، مدير عام الطب الوقائي، مدير عام الطب العلاجي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وتناول الإجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية لخطة العمل، والتطعيمات الروتينية للأطفال، والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات في ظل الظروف الراهنة، وأكد وكيل الوزارة علي مديري الإدارات الصحية بمراجعة الحالة التطعيمية للأطفال لجميع الجرعات الروتينية، ووضع جدول فوري للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات المتخلفين عن التطعيم لاستكمال جرعاتهم للوصول بنسبة التغطية١٠٠٪، المتواجدين على أرض الواقع في نطاق الإختصاص، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للفرق الطبية المشاركة بالمسح الجغرافي، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال داخل محافظة المنوفية.

من جهة أخرى، أكد وكيل الوزارة علي إتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩» بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، مشددًا على مديري الإدارات بمتابعة الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت، وفقًا للخطة الموضوعة، وتقديم الخدمة للمواطنين علي الوجه الأمثل، والتأكيد علي المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الطبية وخاصة المستشفيات علي مدار الساعة، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين، مؤكدًا على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي بجميع الأقسام بالمستشفيات.