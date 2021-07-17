السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أحمد الجندي يتصدر منافسات السلاح بنهائي الناشئين لبطولة العالم للخماسي الحديث

أحمد الجندي
أحمد الجندي

تصدر أحمد الجندي، لاعب المنتخب الوطني منافسات نهائي فردي الناشئين، ببطولة العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري، بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح.
 

وحصد الجندى المركز الأول برصيد 567 نقطة، فيما جاء الألمانى بيلى يوبل بالمركز الثانى برصيد نقاط 564، كما احتل لاعب منتخب بيلاروسيا أليكسى كورس المركز الثالث برصيد نقاط 559 نقطة .

وحصل مهند شعبان لاعب المنتخب الوطنى على المركز الخامس برصيد 558 نقطة، بينما احتل نور الدين كريم على المركز الخامس والعشرون برصيد 489 نقطة. 

وتقام منافسات الفروسية فى تمام السادسة مساء اليوم السبت وتختتم منافسات اليوم بالليزر رن فى الثامنة مساء.

ويشارك فى منافسات اليوم 36 لاعب من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادى عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطنى رؤوف حسام المدير الفنى للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفنى للناشئين ومدربى السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسنى ومحمد الصباحى وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربى السباحة طارق النويهى وخالد عصفور وعلى الوكيل، ومدربى الجرى إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربى الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربى الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطى ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعى ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.

الإسكندرية الخماسى الحديث احمد الجندي بطولة العالم للخماسي الحديث منافسات السلاح

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