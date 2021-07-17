الإحصاء: 7.2% انخفاضا فى واردات مصر من تركيا خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انكماش واردات مصر من تركيا إلى حدود 1.088 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.172 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 83.8 مليون دولار بنسبة 7.2%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن أهم واردات مصر من تركيا تمثل فى سيارات وجرارات ودراجات وأجزائها والتى بلغت قيمتها 142.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 156.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بانخفاض 9.1%، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 119.6 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 112.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر لؤلؤ وأحجار كريمة بلغت 77 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 17.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزياة 343.3%، واردات حديد وصلب بقيمة 62.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 158.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بانخفاض 60.4%، ولدائن بقيمة 58.8 مليون دولار مقابل 47.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة 22.8%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0 ٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).