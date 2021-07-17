ليبيا.. مقتل شرطي وإصابة آخر جراء هجوم مسلح استهدف مصرف في أوباري

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء اليوم السبت، مقتل وإصابة شرطيين في هجوم مسلح استهدف المصرف التجاري في مدينة أوباري من قبل مجموعة مجهولة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "تدين وزارة الداخلية وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي وقع ليلة البارحة على مصرف التجاري بمدينة أوباري من قبل مجموعة إجرامية خارجة عن القانون، مما أسفر عن إستشهاد ر.ع (محمد علي محمد جبريل) التابع لفرع مصلحة أمن المرافق والمنشآت سبها وإصابة الشرطى (نورالدين محمد عبد النبى) وهما يؤديان عملهما في حراسة المصرف".

وأضافت الوزارة في بيانها: “عليه فقد أصدر وزير الداخلية المكلف عميد بشير الأمين، تعليماته العاجلة للأجهزة الأمنية بمباشرة عمليات البحث والتحري للقبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل على ما أقترفت أياديهم”.

وتقدمت وزارة الداخلية بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة شهيد الواجب داعية الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يعجل في شفاء المصاب.

وجاء بيان وزارة الداخلية، بعد وقت قليل من إصدارها بيان آخر، أعلنت فيه عن ضبط مركبة آلية نوع "هونداى" معتمة الزجاج وعلى متنها شخصين ليبيين بحوزتهما أسلحة نارية ورخصة قيادة مزورة، عن طريق دوريات الغرفة الأمنية المشتركة المتمركزة في الطريق الزراعي القرضة.

وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، بأن التحقيقات بينت أن الشخصين ينتحلان صفة عسكريين، مبينة أنه تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين، وإحالتهما إلى البحث الجنائي سبها.