السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح وعبد الناصر إسماعيل

إسراء عبد الفتاح
إسراء عبد الفتاح

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح.

ووجهت النيابة لإسراء تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالتزامن مع إخلاء سبيل الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك ي اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

إسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اخلاء سبيل

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وائل لطفي

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