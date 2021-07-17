الرئاسة التونسية تشكر فرنسا على دعمها بالمساعدات فى مواجهة كورونا

أعربت الرئاسة التونسية عن شكرها إلى فرنسا بعد إرسالها طائرة عسكرية محملة بالأكسجين، لدعم تونس في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في ظل الوضع الوبائي الراهن في البلاد وتفشي الجائحة وارتفاع أعداد الإصابات لا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حلت، صباح اليوم السبت، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية فرنسية محملة بالأكسجين وذلك في إطار مساهمة الجمهورية الفرنسية في معاضدة جهود تونس لمواجهة جائحة كوفيد-19".

وأضاف البيان: "يعكس هذا الدعم متانة علاقات الصداقة بين تونس وفرنسا والحرص المشترك على تعزيزها ومزيد ترسيخ قيم التضامن والتعاون لا سيما في مثل هذا الظرف الصحي الذي تمر به بلادنا".

وتابعت الرئاسة التونسية في بيانها: "تعرب رئاسة الجمهورية عن بالغ شكرها وعميق تقديرها للجمهورية الفرنسية على هذه المبادرة النبيلة".

كما أعلنت الرئاسة التونسية عن وصول طائرة عسكرية مغربية محملة بمعدات طبية وباقي مستلزمات إنشاء مستشفى ميداني في إطار مساهمة المملكة المغربية الشقيقة في معاضدة جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وفي وقتٍ سابق، أرسلت المملكة المغربية، 5 طائرات عسكرية مغربية في إطار الجسر الجوي الذي أقرّته المملكة المغربية الشقيقة لتركيز مستشفى ميداني بتونس في إطار دعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

مساعدات عربية ودولية لتونس

وتأتي المساعدات الأخيرة ضمن سلسلة من المساعدات الطبية التي أرسلتها عدد من الدول العربية والأوروبية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، بأن الوضع الصحي الحالي كارثي وانهيار المنظومة الصحية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا لا سيما في ظل التحورات الأخيرة للفيروس وظهور سلالات جديدة أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات في تونس.

وفي هذا الصدد، أرسلت مصر حتى الآن، 6 طائرات عسكرية إلى تونس محملة بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين، فيما أجرى الرئيس التونسي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال المساعدات المصرية الأخيرة، لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.

كما أرسلت كل من سويسرا وإيطاليا دفعة من المساعدات الطبية الموجهة إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما توجهت الرئاسة التونسية بالشكر إلى الكونفيدرالية السويسرية والرئيس الإيطالي، على مبادرتهما لدعم تونس في ظل الوضع الوبائي الراهن في البلاد.