السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«خارجية العراق»: نشجع العودة الطوعية لمواطنينا اللاجئين في الخارج

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، إنّ العراق يُشجّع، ويدعم العودة الطوعيّة للمُواطِنين الراغبين بالعودة ويرفض العودة القسرية، مطالبا ضرورة تأمين متطلبات اللاجئين العراقيَّين في الخارج. 

وأضاف وزير الخارجية العراقي خلال لقائه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مُفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا جوهانسون: "أنَّ ظاهرة الهجرة والنزوح التي يشهدها العالم بين فترة وأخرى؛ بسبب ما تعانيه الشُعُوب من تحدِّيات تستهدف أمنها، واستقرارها"، بحسب بيان لوزارة الخارجية. 

وتابع: إن "الحكومات التي استقبلت المُهاجرين العراقـيِّين قامت بعمل إنسانيّ، وننظر بكلِّ احترام وتقدير لأيّة دولة فتحت أراضيها للمُهاجرين العراقـيِّين، ونعتبره موقفاً إيجابيّاً".

من جانبها، أكدت مُفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا جوهانسون، أنّ المُفوضية الأوروبيّة مع العودة الطوعية وتقديم المساعدة في إعادة المُهاجرين ودمجهم في المجتمع عند عودتهم.

وأشارت مُفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا جوهانسون: إلى أنّ المُفوضية مستعدة للتعاون مع الذين يرفضون العودة بعد حصولهم على قرارات العودة.

وبحسب البيان: فإن اللقاء بحث أوضاع المُهاجرين العراقيَّين، وطالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبيّ ورعاية من الاتحاد الأوروبيّ، للمهاجرين ومُساعَدتهم للتقليل من معاناتهم، وإيجاد آليات مُشتركة لبدء الحوار بشأن طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبيّ والذين قد حصلوا على قرارات العودة من الاتحاد الأوروبيّ.

وزير الخارجية العراقي العراق اللاجئين م فوضة الشؤون الداخلية الأوروبية جوهانسون

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وائل لطفي

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