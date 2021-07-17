مصرع شخص وإصابة 3 أثناء تنظيف بيارة صرف صحي في زفتى

لقي شخص مصرعه فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون أثناء تنظيف بيارة صرف صحي بقرية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية فرسيس التابعة لمركز زفتى بمصرع شخص يدعي "عمر ع خ" يبلغ من العمر 36 سنة، مقيم بقرية فرسيس، وإصابة كل من "محمد م"، و"طاهر م"، و"هشام ا"، أثناء تنظيف إحدي بيارات الصرف الصحي بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتواصلت التحريات أنه عند وجود سد في إحدي بيارات الصرف حاول الأهالي تسليكها ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفي زفتى العام وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.