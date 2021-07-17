السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 أثناء تنظيف بيارة صرف صحي في زفتى

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون أثناء تنظيف بيارة صرف صحي بقرية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية فرسيس التابعة لمركز زفتى بمصرع شخص يدعي "عمر ع خ" يبلغ من العمر 36 سنة، مقيم بقرية فرسيس، وإصابة كل من "محمد م"، و"طاهر م"، و"هشام ا"، أثناء تنظيف إحدي بيارات الصرف الصحي بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتواصلت التحريات أنه عند وجود سد في إحدي بيارات الصرف حاول الأهالي تسليكها ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفي زفتى العام وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص واصابة ثلاثة أشخاص آخرون وذلك عقب تنظيف بيارة صرف صحي بقرية فرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

«ضربنا ولما أخد الـ70 ألف ضحكلنا».. تفاصيل جديدة عن مشاجرة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

والد حلا شيحة: ابنتى مختطفة.. وما كتبته بدفع من معز مسعود

30 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

تشديد التدابير فى أوروبا لاحتواء موجة جديدة من كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية