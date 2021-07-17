السبت 17 يوليو 2021
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سياسي

تيسير مطر: حديث الرئيس في احتفالية «حياة كريمة» رسالة طمأنة للمصريين

النائب تيسر مطر
النائب تيسر مطر

وصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالاحتفالية الأولي لمبادرة حياة كريمة بالكلمة الجامعة المانعة، والتي كانت بمثابة رسائل طمأنة  للشعب المصرى بكل أطيافه".

 

وأضاف "مطر" في بيان اليوم السبت، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول لحياة كريمة بعثت رسائل هامة طمأنت جميع المصريين فيما يتعلق بحماية الأمن القومى المصرى وأيضا حقوق مصر المائية فى مياه النيل".

 

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لها أثر إيجابي كبير لدى المصريين خاصة بإعلانه الواضح والصريح بأن آمن مصر القومى خط أحمر لن يسمح باجتيازه".

 

وكان الرئيس السيسي المصريين، طمأن وأكد أن الأمور ستكون على ما يرام، وأن خطط الدولة تسير بشكل مدروس بفضل الله، داعيًا إلى نبذ القلق وعدم الالتفاف إلى أي أحاديث تغاير الواقع؛ قائلاً: "كل الأمور تسير بخير بسلام وأمان.. وأرجو متسمعوش كلام حد؛ لكن أنا دائما صادق وأمين ومخلص معكم وشريف وأنا مازالت على العهد ده".

وفيما يتعلق بالمشروع العملاق "تطوير قري الريف المصري، قال الرئيس السيسى، إنه يقف متحدثًا اليوم في لحظة يمتزج في نفسه مزيج من السعادة والفخر، السعادة بوجوده في وسط رموز وممثلين من كافة فئات الشعب المصري والفخر بما حققناه معًا من انتصارات متتالية وإنجازات عظيمة تحققت بسواعد أبناء مصر وبدماء شهدائنا الأبرار.

أضاف الرئيس السيسى: أجد نفسي الآن، وهي تفخر بما حققه المصريون وقد تعالت الصيحات في ميادين مصر وفى شوارعها وقراها معبرة عن إرادة الأمة المصرية في استعادة مصر ممن أرادوا انتهاك قدسية أرضها وسلبوا هويتها تدفعهم في ذلك مفاهيم مغلوطة وأيديولوجيات متطرفة..وأجدني ومعي الجيش المصري الذي شرفت بقيادته في تلك اللحظات العصيبة من تاريخ الوطن وقد كان انحيازنا مطلقًا لإرادة هذا الشعب العظيم".

النائب تيسر مطر إرادة جيل مجلس الشيوخ الأحزاب المصرية حياة كريمه رسائل طمأنه شعب المصري

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