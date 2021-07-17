يضم كيانات ومبادرات شبابية.. تعرف على «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» (فيديو)

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء لتدشين "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري يوم الخميس الماضي، ويتساءل الكثيرون عن فكرة الكيان الجديد وأهدافه كيفية الانضمام إليه.

وأكدت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب سابقا، على أهمية تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في عملية التنمية والتطوير عبر العديد من الرؤى والأفكار التي تتكاتف في إطار شراكات مثمرة، والتي تعكس تضافر عدد من العناصر، على غرار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعي حياة كريمة، المؤتمر الوطني للشباب، منتدى شباب، وذلك لإتاحة فرصة التفاعل مع أفكار الشباب من خلال مؤتمرات الشباب، وكذلك مع العناصر المؤثرة في مؤسسة حياة كريمة.

جاء ذلك خلال كلمتها في إطار فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" المٌقام اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور أكثر من خمسة عشر ألف مواطن يمثلون كل طوائف الشعب المصري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

كيفية التسجيل

وأشارت "عامر"، إلى أهمية زيادة الوعي وترسيخ مفهوم التطوع والعمل المجتمعي، باتحاد مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات، على مدار السنوات الماضية، مضيفة أنه سيتم إطلاق اتحاد شباب الجمهورية انطلاقًا من تثمين جهود الأعداد الكبيرة التي ساهمت في مؤسسة حياة كريمة، وأن التسجيل متاح به من خلال الموقع الرسمى www.nregypt.com.

أوضحت "عامر" أنه يمكن من خلال الموقع الرسمي التسجيل في اتحاد شباب الجمهورية الجديدة التعرف على الأعداد المشاركة، والتي بلغت 21000 متطوع، من بينهم 6510 "إناث" و14490 "ذكور"، والتي تشمل الفئة العمرية أقل من 18 عاما 756 متطوعا ومن 18 :25 6048 متطوعا ومن 25:35 بلغ 7833 متطوعا ومن 35:40 بلغ 6363 متطوعا، كذلك فيديو تعريفي عن الاتحاد.

انضمام كيانات ومبادرات شبابية

وأعلنت عدة كيانات ومبادرات شبابية، اليوم السبت، عن انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، مؤكدة دعمها فكرة الكيان الجديد.

جاء من بين تلك الكيانات كل من مؤسسة "بكرة لينا"، و"تحالف شباب 30 يونيو"، و"شباب يلا سيسي"، و"مبادرة السياسي الشاب".

وتقدمت تلك المؤسسات بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، كما تقدمت بالشكر لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما امتد الشكر لمسئولي حياة كريمة خلال عامين.

كما أعلنت عن تأييدها وبشدة لفكرة الكيان الجديد وهو "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، معلنة عن الانضمام له، ومؤكدة أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانته.

أهداف اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يضم تجمعا شبابيا مصريا يجمع كل الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة بهدف توحيد جهود العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف لتكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر لتعزيز الوعي الوطني، توسيع نطاق الشراكات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الكوادر وتمكين الكوادر الشبابية ذات الخبرات العلمية والعملية، لدعم وتنفيذ الخطط التنموية المجتمعية وإرساء قواعد العمل التطوعي، من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة، تخطيط وتنفيذ وتنسيق أنشطة مجتمعية وطنية لتنمية قدرات الشباب على مستوى المحافظات والاستفادة المثلى من القدرات الإبداعية.

ويهدف الاتحاد إلى تأسيس كيان وطني يكون قادرًا على إحداث تغيير وتطوير في الحياة المجتمعية، كذلك استثمار طاقات ورؤى وأفكار الشباب بما يساهم في نهضة المجتمع المصري، لإعداد جيل جديد من شباب مصر متدرب على التحديات والصعوبات ومسلح بالخبرات العلمية.