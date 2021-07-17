القاتل الصامت.. كل ما تريد معرفته عن أعراض وعلاج نقص فيتامين «ك»

ليس خفيًا الضرر الذي يسببه نقص الفيتامينات في الجسم ويعد فيتامين ك أحد الفيتامينات التي قد يؤدي نقص نسبتها في الدماء عن الحد الطبيعي إلى التعرض للنزيف المفرط والوفاة في الحالات المتقدمة، ونستعرض لكم في السطور التالية كل ما يخص فيتامين ك لتجنب الإصابة بنقصه.

أنواع فيتامين ك

فيتامين ك 1 ، أو فيلوكينون ، والذي يوجد في الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت .

فيتامين ك 2 أو ميناكينون ، والذي يوجد في الأطعمة الحيوانية ، بما في ذلك الزبدة وصفار البيض، والأطعمة المخمرة وفرز الأمعاء أيضًا بعضًا من هذا الفيتامين.

ينتج كل من فيتامين ك 1 وفيتامين ك 2 بروتينات تساعد على تجلط الدم. تجلط الدم أو تجلط الدم يمنع النزيف الزائد داخليًا وخارجيًا.

إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين K ، فهذا يعني أن جسمه لا يستطيع إنتاج ما يكفي من هذه البروتينات.

أسباب نقص فيتامين ك

يحصل معظم البالغين على كمية كافية من فيتامين ك من خلال الأطعمة التي يتناولونها ومن خلال ما ينتجه أجسامهم بشكل طبيعي وهناك بعض الأشخاص لا يحصلون علي ما يكفي من فيتامين ك من الأطعمة التي يتناولونها.



تناول جرعات عالية جدًا من فيتامين أ أو هـ.

_ يمكن لبعض الأدوية والحالات الطبية أن تقلل من إنتاج فيتامين ك وتمنع الامتصاص ، مما يعني أن البالغين يمكن أن يصابوا بنقصه.

_ من الممكن أن يحدث نقص فيتامين ك عند الرضع عندما يحدث ذلك، يُعرف باسم نزيف فيتامين K أو VKDB.

كما أن حليب الثدي منخفض في فيتامين ك، ولا ينتقل فيتامين ك بشكل جيد من المشيمة من إلى الجنين، وكبد حديثي الولادة غير قادر على استخدام فيتامين ك بكفاءة.

_ تناول مميعات الدم أو مضادات التخثر التي تمنع تجلط الدم ولكنها تمنع تنشيط فيتامين ك.

_ تناول المضادات الحيوية التي تتداخل مع إنتاج فيتامين ك وامتصاصه.

يمكن لبعض الحالات الطبية أن تجعل نقص فيتامين ك أكثر عرضة للتطور، مثل الحالات التي يكون فيها الجسم أقل قدرة على امتصاص الدهون وهذا ما يعرف بسوء امتصاص الدهون.



المضاعفات والعلاج

يتمثل العرض الرئيسي لنقص فيتامين ك في النزيف المفرط الناتج عن عدم القدرة على تكوين جلطات دموية قد يؤدي للوفاة.

والعلاج يتمثل في التغذية السليمة وتناول المكملات الغذائيه التي تحتوي على هذا الفيتامين طبقا لما يصفه الطبيب او استشاري التغذية.