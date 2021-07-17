السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تعرف على فوائد وأضرار تناول اللحوم فى عيد الأضحى

فوائد اللحوم وأضرارها
فوائد اللحوم وأضرارها

مع اقتراب عيد الأضحى، يقبل الكثيرون على تناول اللحوم، كما يخشى أصحاب الأمراض المزمنة من تناولها خوفًا على صحتهم من تناول اللحوم، ولهذا نستعرض في السطور التالية، أهمية اللحوم لصحتك ومتى تشكل خطرًا على جسمك؟

استعرضت مؤسسة heartfoundation، المعنية بصحة القلب باستراليا، تقريرًا عن فائدة اللحوم وأضرارها لصحتك قلبك.

ما هى اللحوم الحمراء؟

 من أبرز اللحوم الحمراء، لحم البقر، ولحم العجل، ولحم الضأن، ولحم الضأن، لحم الغزال والماعز.

فوائد اللحوم الحمراء:

تعد اللحوم الحمراء غنية بالبروتين، حيث تحتوي على 20-25 جم بروتين في كل 100 جرام من اللحوم، كما أنها مصدر للحديد والزنك والنياسين والريبوفلافين وفيتامين ب 12 والثيامين، كما أن نصف الدهون في اللحوم الحمراء هي دهون مشبعة، أما الباقي عبارة عن دهون غير مشبعة.

هل اللحوم الحمراء صحية؟

تشير الأبحاث إلى أنه يمكنك تناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، ولكن فإن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 16٪ .

كما يزيد تناول ما يصل إلى 100 جرام من اللحوم الحمراء من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 10-20٪، لهذا توصى مؤسسة القلب بتناول أقل من 350 جرامًا من اللحوم الحمراء في الأسبوع.

وتنصح المؤسسة، بأنه إذا اخترت أن تأكل اللحوم الحمراء، ففكر في كيفية تحضير وطهي اللحم الأحمر، فمن المهم إزالة الجلد والدهون الظاهرة، وكذلك اختيار أصغر القطع لصحتك.

وإذا كنت تأكل اللحوم الحمراء، فحاول استبدال بعض وجبات اللحوم الحمراء بالوجبات النباتية التي تستخدم البروتينات النباتية (الحمص والعدس والفول)، فهناك فوائد صحية لذلك وهي أقل تكلفة، فإن تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء يمكن أن يفيد البيئة أيضًا، بحسب heartfoundation، 

كم مرة يجب أن تناول اللحوم الحمراء فى الأسبوع؟

إذا اخترت أن تأكل اللحوم الحمراء، فعليك ألا تأكل أكثر من 350 جرامًا من اللحوم الحمراء كل أسبوع، وحجم الحصة الموصى بها من اللحم المطبوخ هو 100 جم، هذا يعني أنه حتى بعد تقليل كمية اللحوم الحمراء التي تتناولها ؛ لا يزال بإمكانك توزيع اللحوم الحمراء على 2-3 وجبات كل أسبوع.

كما أنه من المهم تناول مجموعة متنوعة من مصادر البروتين خلال الأسبوع ، بخلاف اللحوم الحمراء فقط.

فتشير مؤسسة القلب، إلى أنه يمكن أن يؤدي تبديل وجبتين من وجبات اللحوم الحمراء أسبوعيًا بالبروتينات النباتية مثل البقوليات أو الصويا أو المكسرات إلى تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، كما يمكنك أيضًا تناول الدجاج كمصدر للبروتين، بالإضافة إلى مصادر البروتين الأخرى بما في ذلك، سمك، ألبان، بيض، مكسرات.

اللحوم عيد الأضحى القلب فوائد اللحوم أضرار اللحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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