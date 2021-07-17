أيام التشريق في عيد الأضحى 2021.. متى تبدأ وتنتهي؟

ينتظر ملايين المسلمين في مصر وجميع أنحاء الدول الإسلامية، بدء أيام التشريق في عيد الأضحى 2021 التي تبدأ بعد أيام قليلة، للاحتفال وسط مظاهر مبهجة سنوية ومنها النحر والتضحية كشعيرة إسلامية وسنة نبوية، وسط التكبيرات التى تملأ جنبات المساجد وعلى المآذن المختلفة في أنحاء مصر والعالم.

متى تبدأ أيام التشريق في عيد الأضحى 2021

ينتظر جميع المسلمين وتهفو قلوبهم إلى القيام بنحر الأضاحى والاحتفال بأيام التشريق في عيد الأضحى 2021 وتتبع يوم النحر مباشرة وهى أيام الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، والذى يأتى به عيد الأضحى المبارك، ومع نهاية ايام التشريق الثلاثة تنتهى مشاعر الحج الأساسية وكذلك عيد الأضحى المبارك.

سبب تسمية أيام التشريق في عيد الأضحى بهذا الاسم

منذ قديم الزمان كان المسلمون يستمتعون خلال ايام التشريق في عيد الاضحى بتذوق أنواع اللحوم وخاصة لحوم الضأن، حيث بدأت تسمية ايام التشريق من القيام بتشريق اللحوم أى يتم وضعها فى ضوء أشعة الشمس قبل القيام بالطهى،وبخلاف ذلك فهناك إهتمام كبير بأيام التشريق لما بها من مشاعر دينية عظيمة.

واذكرو الله فى أيام معدودات، الآية الكريمة التى تشير إلى أيام التشريق وهى من أول الحادى عشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة، والتى تتضمن شعائر فريضة الحج ومنها المبيت في منى، وكذلك تتضمن رمى الجمرات، كما إنها أيام أكل وشرب لا يجب الصيام فيها .

تمثل أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، أهمية كبرى ومناسبة مهمة لجميع المسلمين فى شتى بقاع الأرض وليس لحجاج بيت الله الحرام فى المملكة العربية السعودية فقط، لما بها من نفحات دينية عظيمة ومشاعر مختلفة واداء للتكبيرات المحببة للجميع والتى تكتسب أهمية كبيرة وتملك جنبات جميع المساجد في أنحاء العالم الإسلامى، وهى التى تشعر الجميع بمظاهر قدوم عيد الأضحى المبارك.

تعد أيام التكبير والتشريق من أهم ما يحرص عليه جميع المسلمين بأداء الشعائر الدينية والتكبير. . الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر ولله الحمد، والتى يرددها جميع المسلمين صغارهم وكبارهم خلال أيام التشريق الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة والذى تنتهى معه التكبيرات بإعتباره آخر أيام التشريق.