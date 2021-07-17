السعودية تسجل 1098 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المُسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 508 آلاف و521 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت- أنه تم تسجيل ألف و207 حالات شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 489 ألفًا و 553 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و63 حالة، بعد تسجيل 15 وفاة جديدة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.