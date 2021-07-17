‏أول فوج من ‎الحُجاج يؤدون طواف القدوم وسط إجراءات احترازية (صور)

أدى أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، طواف القدوم اليوم السبت، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، أن الرئاسة جهزت مسارات الأفواج في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها، بمشاركة (60) موظفًا؛ عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.

وأضاف أن الرئاسة قدمت حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى تيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد حيدر، حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، نضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، في ظل ما تلقاه من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ضبط 9 مخالفين

وفي وقتٍ سابق، صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط تسعة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ، بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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