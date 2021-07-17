السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«العمر مجرد رقم».. إطلالات مبهجة لـسميرة سعيد في «مون شيري»

سميرة سعيد
سميرة سعيد

في أجواء من حقبة السبعينيات، طرحت النجمة سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة “مون شيري”، والتي حصلت على إعجاب المتابعين في الساعات الأولى من عرضها نظرًا لكلماتها المبهجة التي اعتادنا عليها من الديفا، وكذلك لإطلالاتها التي تجعلها أصغر في كل مرة وتدهش جمهورها.

العمر مجرد رقم:

"عمر الحياة ما بتتقاس بالسن".. يعتبر هذا التصريح الذي أدلت به الفنانة سميرة سعيد، في أحد لقاءتها التليفزيونة، يفسر لقطاع كبير من جمهورها السر وراء رشاقتها وإقبلاها على الحياة، فهي تعتبر أن ما يكمن داخل الإنسان من إحساس بالحياة أكبر من الذي يظهره شكله بالخارج، ذلك ولأن الروح بحسب رؤيتها، هي الأصل وعقبت "ساعات ببص على نفسي في المراية بقول اللي جوايا أصغر بكتير".

أزياء سميرة سعيد في كليب "مون شيري"

 اعتمدت سميرة سعيد على ملابس وتسريحات شعر من حقبة السبعينيات أيضًا، حيث ظهرت في مطلع الفيديو بفستان طويل من اللون الأخضر السادة، ومعطف من نفس اللون، بالإضافة إلى إيشرب من اللون ذاته فوق رأسها بالطريقة التي اعتدنا على رؤيتها في أفلام هذه الحقبة الزمنية.

فستان السبعينات

كما حرصت سميرة سعيد على الظهور بفستان من التصميم الأشهر في هذه حقبة السبعينات، وسبق أن ظهرت به الفنانة سعاد حسني أكثر من مرة، وهو الفستان المنفوش المنقط، واعتمدت سعيد ألوان الفستان من اللون الأزرق مصحوبًا بنقط بيضاء، وحرصت على اكتمال اللوك بالشعر الويفي ونظارة حمراء.

لوك مبهج

واستكمالًا للوك المبهج ظهرت الديفا بفستان سادة بلون مبهج ذو ياقة بلون مختلف مصحوبًا بنقاط تددل على فترة السبعينيات، وبشعر كاري، أحد أبرز قصات هذه الحقبة.

وأطلقت النجمة سميرة سعيد، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مون شيري"، من ألحان بلال سرور الذي سبق ولحن للديفا "هوا هوا" و"محصلش حاجه"، ومن كلمات محمد القياتي، وتوزيع هاني يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، وإخراج نضال هاني.

سميرة سعيد
سميرة سعيد
مون شيري سميرة سعيد مسلسل الديفا السبعينات الديفا سميرة سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

«أساس النهضة».. كيف خطط الرئيس السيسي للحفاظ على التراث التاريخي لمصر؟

عبدالله الشاهين يضخ 250 مليون جنيه استثمارات جديدة فى مصر

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

نشاط الرياح.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

«معلومات الوزراء»: مصر من أفضل 10 دول تنافسية بمجال مهارات الأعمال في الشرق الأوسط

تبيان آراء طلاب الثانوية حول امتحان الكيمياء: «محتاج حد مذاكر وفاهم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

المدبح

سوق الجمال في برقاش

صباح الخير علي الشقيانيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددا من الصحفيين الفلسطينيين بالخليل

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس