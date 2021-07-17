«العمر مجرد رقم».. إطلالات مبهجة لـسميرة سعيد في «مون شيري»

في أجواء من حقبة السبعينيات، طرحت النجمة سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة “مون شيري”، والتي حصلت على إعجاب المتابعين في الساعات الأولى من عرضها نظرًا لكلماتها المبهجة التي اعتادنا عليها من الديفا، وكذلك لإطلالاتها التي تجعلها أصغر في كل مرة وتدهش جمهورها.

العمر مجرد رقم:

"عمر الحياة ما بتتقاس بالسن".. يعتبر هذا التصريح الذي أدلت به الفنانة سميرة سعيد، في أحد لقاءتها التليفزيونة، يفسر لقطاع كبير من جمهورها السر وراء رشاقتها وإقبلاها على الحياة، فهي تعتبر أن ما يكمن داخل الإنسان من إحساس بالحياة أكبر من الذي يظهره شكله بالخارج، ذلك ولأن الروح بحسب رؤيتها، هي الأصل وعقبت "ساعات ببص على نفسي في المراية بقول اللي جوايا أصغر بكتير".

أزياء سميرة سعيد في كليب "مون شيري"

اعتمدت سميرة سعيد على ملابس وتسريحات شعر من حقبة السبعينيات أيضًا، حيث ظهرت في مطلع الفيديو بفستان طويل من اللون الأخضر السادة، ومعطف من نفس اللون، بالإضافة إلى إيشرب من اللون ذاته فوق رأسها بالطريقة التي اعتدنا على رؤيتها في أفلام هذه الحقبة الزمنية.

فستان السبعينات

كما حرصت سميرة سعيد على الظهور بفستان من التصميم الأشهر في هذه حقبة السبعينات، وسبق أن ظهرت به الفنانة سعاد حسني أكثر من مرة، وهو الفستان المنفوش المنقط، واعتمدت سعيد ألوان الفستان من اللون الأزرق مصحوبًا بنقط بيضاء، وحرصت على اكتمال اللوك بالشعر الويفي ونظارة حمراء.

لوك مبهج

واستكمالًا للوك المبهج ظهرت الديفا بفستان سادة بلون مبهج ذو ياقة بلون مختلف مصحوبًا بنقاط تددل على فترة السبعينيات، وبشعر كاري، أحد أبرز قصات هذه الحقبة.

وأطلقت النجمة سميرة سعيد، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مون شيري"، من ألحان بلال سرور الذي سبق ولحن للديفا "هوا هوا" و"محصلش حاجه"، ومن كلمات محمد القياتي، وتوزيع هاني يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، وإخراج نضال هاني.