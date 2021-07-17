السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة صيدلانية بالغربية بفيروس كورونا.. والنقابة تنعيها

جثة
جثة

توفيت الدكتورة دعاء إبراهيم عامر، صيدلانية في محافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر العائلة بالمحافظة.


ونعت نقابة الصيادلة بالغربية، في بيان اليوم السبت، الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.


كانت الدكتورة دعاء إبراهيم عامر قد ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق في التنفس، وتم أخذ عينية طبية منها وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وتم إيداعها داخل أقسام العزل الصحي إلى أن وافتها المنية.

يذكر أن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، شدد في وقت سابق على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين.

ونوه إلى أنه  تم تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة، وهي مركز كبد المحلة، ومركز طبي سعيد، ومكتب صحة بسيون، ومستشفى قطور المركزي، وإدارة سمنود، ومكتب صحة كفر الزيات، ومستشفى رمد زفتى.


وقالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية، إنه منذ تخصيص المراكز لتلقي اللقاح وإعطاء الجرعة الأولى منه تم تطعيم العشرات من الحالات ، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى.

وفاة صيدلانية أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالغربية

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