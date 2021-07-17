الفلبّين تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و122 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم السبت، 6 آلاف و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 122 حالة وفاة ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 26 ألفا و598 حالة.

وتعافى على مدى يوم أمس - حسبما ذكرت صحيفة /فلبين ستار/ المحلية - 7 آلاف و213 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى مليون و428 ألفا و504 حالات.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 189.41 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و238200.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

عدد قياسي في وفيات تونس

ذكرت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 6787 إصابة جديدة بالفيروس مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين، فيما تعاني حملة التحصين باللقاحات من بطء شديد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية.

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفاً، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200.

وتصف السلطات الصحية التونسية الموقف بأنه "كارثي".

رقم قياسي للإصابات اليومية بتايلاند

سجلت تايلاند، السبت، عدداً قياسياً جديداً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 10082، فضلاً عن 141 وفاة وذلك في وقت تدرس فيه السلطات تشديد إجراءات مكافحة الفيروس لاحتواء الارتفاع الكبير للإصابات في أحدث موجة للجائحة تجتاح البلاد منذ أبريل.

وذكرت قوة المهام المعنية بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد بلغ 391989، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3240.