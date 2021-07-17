السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

1144 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت، 1144 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد ارتفع إلى 290 ألفًا و524 حالة، تعافى منها 273 ألفًا و341 حالة.


ويبلغ عدد الحالات النشطة 13 ألفًا و833 حالة،  بينما بلغت حصيلة الوفيات 3350 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

 

كورونا حول العالم

 

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 189.41 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و238200.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

كورونا حول العالم

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