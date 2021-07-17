أهالي يتحدون الحر لدعم أبنائهم أمام «بعبع الثانوية العامة»

بالرغم من الحرارة الشديدة إلا أن خوف أهالي قسم العلمي من مادة الكيمياء «بعبع الثانوية العامة»، لم يمنعهم من الاصطفاف أمام مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحدائق القبة.

ويشهد طلاب الشعبة العلمية اليوم، السبت، امتحان الكيمياء والذي يستمر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة مساءا، وقالت عواطف على احد أولياء امور طلاب المدرسة إن عبء الثانوية العامة يظل عالقا على ظهرهم حتى أخر يوم امتحانات.

وتابعت لا يمكن أن نستطيع الانتظار بالمنزل دون التواجد امام المدرسة ورؤية وجه أبناءنا أثناء دخولهم للجان والخروج منها، معلقة: "الكاسكته انقذتنا شوية من الشمس".

و وقفت عزة جمال بأحد ملازم أبنتها أمام المدرسة مستخدماها لتفادي أشعة الشمس الحارقة حتى تستطيع أن تستكمل اليوم دون التعرض لأي أذى من الحرارة، وأكدت أنها جاءت اليوم بالعديد من زجاجات المياه تحسبا لأي امر.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكانت وزارة التربية والتعليم ، شددت في تعليماتها لرؤساء اللجان على ضرورة إخطار الطلاب، بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة بتحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وبدأ منذ قليل، امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترافية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ويؤدي 393 ألف و883 طالبا وطالبة امتحان "الكيمياء" اليوم، على أن يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب وطالبة.

أهالي الطلاب

أهالي الطلاب