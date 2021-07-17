السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أوقاف البحر الأحمر: تخصيص 215 مسجدا لإقامة صلاة عيد الأضحى

صلاة العيد
صلاة العيد

قال الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، إن المديرية حددت 215 مسجدا من المساجد الكبرى بكافة مدن المحافظة، وذلك لإقامة صلاة العيد بها.

وأوضح مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، في بيان له، أنه في مدينة الغردقة تم تخصيص 105 مسجدا لصلاة العيد، و18 مسجد برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد 41 مسجدًا بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.

وأضاف الشيمي، أنه تم إخطار الأئمة بتعليمات الوزارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة، منها فتح المساجد قبل التكبير بـ10 دقايق، والتكبير لمدة 7 دقايق، والخطبة 10 دقائق، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وكذلك ارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد من رش وتعقيمها تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات.

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.
 

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