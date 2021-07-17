الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا يكرم منتخب بلاده بطريقة خاصة

الرئيس الإيطالي يكرم منتخب بلاده بطريقة خاصة

كرم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا منتخب بلاده لكرة القدم الفائز الأحد الماضي بكأس أوروبا، بمنح مدربه روبرتو مانشيني، والفريق "وسام الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية".

وحسبما أفادت وكالةأنباء "تاس" الروسية ، قال بيان صادر عن القصر الرئاسي، إن التكريم هو "علامة على الاعتراف بالقيم الرياضية والروح الوطنية التي كانت الدافع في الفوز الإيطالي ببطولة أوروبا" على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعد التعادل "1-1" في الوقتين الأصلي والإضافي الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.

ومنح كل من مانشيني ورئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي جرافينا وسام "ضابط الجمهورية الأكبر"، فيما نال مدير المنتخب جابرييلي أوريالي ورئيس الوفد جانلوكا فيالي وسام "قائد الجمهورية".

وحصل قائد المنتخب جورجو كييليني على وسام "ضابط"، كما نال بصحبة كل من لاعبي المنتخب وسام "الفرسان".

وتوجت إيطاليا بكأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخها بعد 1968، وقد تحقق ذلك بفضل مانشيني الذي نجح في تشكيل فريق متماسك أنسى البلاد خيبة فشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وعلى صعيد آخر، سجّلت وزارة الصحة الإيطالية، 2898 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، و1070 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته وكالة "آكي" الإيطالية- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و281 ألفًا و214 حالة، والوفيات إلى 127 ألفًا و851 حالة، والشفاء إلى 4 ملايين و110 آلاف و649 حالة.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونًا و24 ألفًا و605 حالات.

وذكرت الجامعة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت- أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و68 ألفًا و772 حالة.