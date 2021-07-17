إيران ترفض خطة ثلاثية اقترحها مسؤولون أوروبيون بشأن النووى

أفادت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية نقلا عن صحيفة أمريكية بأن مسؤولين أوروبيين طرحوا خطة ثلاثية لإطالة "الفترة الزمنية لبرنامج إيران النووي".

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فقد اقترح المسؤولون الأوروبيون خطة من ثلاثة محاور لمنع إيران من العودة السريعة إلى إجراءاتها النووية وإطالة هذه الفترة الزمنية بعد عودة إيران إلى تنفيذ التزاماتها.

ووفقا للخطة، يريد الأوروبيون من إيران تخزين أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتشميعها، وتفكيك البنية التحتية الإلكترونية المستخدمة لهذه الأجهزة.

ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان العرض الأوروبي قد قدم للجانب الإيراني في سياق محادثات فيينا، لكنها نقلت عن عدة مصادر مطلعة على المحادثات قولها: "أصرت إيران على أنها لن تسمح بتدمير أي من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لديها".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 21 ألفا و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة وفقًا لما أوردته وكالة أنباء إرنا الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى 3 ملايين و485 ألفا و940 إصابة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و410 حالات في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 199 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 86 ألفا و791 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ 3 ملايين و101 ألفا و618 حالة حتى الآن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.