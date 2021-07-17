رفع 400 طن قمامة من شوارع وطرق شرق شبرا الخيمة فى القليوبية

شنت الأجهزة المحلية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس الحى حملة نظافة عامة لرفع القمامة من الشوارع والطرق والميادين وكافة مقالب وبؤر تجمع المخلفات وهي طريق الفريق العصار كوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى ومنطقة ملف زين ومنطقة أبو الهنا وسور الشركة ومحطة الفيلا.

أسفرت الحملة عن رفع 400 طن قمامة بعمال ومعدات الحى بهدف نظافة وتحرير الشوارع والطرق والميادين من القمامة التى تغلق بعض الشوارع ومواجهة كافة أشكال التلوث وعدوى انتشار الأمراض والفيروسات التى تهدد صحة وأرواح المواطنين وخصوصا فى ظل وجود إجراءات وقرارات مواجهة فيروس كورونا اللعين حفاظا على صحة وأرواح المواطنين.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه جارى العمل بالتوازى على رفع كفاءة المعدات وصيانتها، مشيرا إلى أنه جارى تحديد الأعطال وبدء العمل على إصلاحها مما سيسهم فى رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل عام قائلا أبذل قصارى جهدى من خلال العمل بالامكانيات المتاحة حتى يشعر المواطن بمرود ايجابى على أرض الواقع .

وأوضح رئيس الحى أنه يوجد لجنة لمتابعة كافة عمال النظافة اليومية ومتابعة تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة للمحافظة على المستوى البيئي خالى من التلوث أيام العطلات والإجازات الرسمية وعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أننا لدينا حرص شديد وإهتمام بالغ الأهمية بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات ذات الصلة بالمواطن والمضى قدما نحو تحسينها تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الذى يتابع بصفة مستمرة كافة الخدمات وجهود الأعمال ويسعى فى توفير كافة سبل الدعم حتى تنجح منظومة النظافة وكافة الخدمات.

وشدد رئيس الحى على إلتزام الجميع سواء مواطنين أو أصحاب محلات أو ورش ومصانع وشركات بعدم إلقاء قمامة ومخلفات فى الشوارع والطرق والميادين حفاظا على البيئة والمظهر الجمالى والحضارى الذى نعكف الآن على أن تكون شبرا الخيمة خالية من أى كيس قمامة فى الشارع وتضرب أروع الأمثلة فى ذالك بدعم تعاونكم فى نجاح المنظومة