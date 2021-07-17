السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

6 مهام للمجلس القومى للصحة النفسية أقرها القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب السابق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وصدق الرئيس السيسي عليه وتم التطبيق بالفعل فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويستهدف القانون الجديد تحقيق أهم غاية جاء القانون من أجلها، وهي حماية حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل التطورات التي استحدثها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، واعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها.

 

ويستهدف القانون الجديد سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

 

ونص القانون على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه.

 

وتكون مهام المجلس على النحو التالي:

١- الإشراف والمتابعة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
٢- وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
٣- نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٤- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى القانون.
٥- البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
٦- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت.
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم.

ونص القانون على إنشاء صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

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