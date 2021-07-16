الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمان ترفع حظرا عن القادمين من سنغافورة وبروناي

عمان ترفع حظرا عن
عمان ترفع حظرا عن القادمين من سنغافورة

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان اليوم الجمعة أنها أزالت حظرا كان مفروضا على القادمين إليها من سنغافورة وبروناي.
وكتبت الهيئة في التغريدة "هيئة الطيران المدني تصدر تعميما حول رفع سنغافورة وبروناي من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول السلطنة".
ولا تزال دول منها بريطانيا وتونس والهند وإيران وباكستان في القائمة المحظور على القادمين منها الدخول.
وأضافت الهيئة أن الإعفاء لا يزال يشمل المواطنين والدبلوماسيين والعاملين في القطاع الصحي وأسرهم.
 

تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة خلال أيام عيد الأضحى

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بسلطنة عمان، اليوم الجمعة، تمديد فترة الإغلاق للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتنتهي في الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 24 يوليو.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن القرار يأتي حماية لأفراد المجتمع من هذا الوباء وسلالاته الجديدة الأسرع من ناحية تفشيها في أوساط المجتمع والأخطر من النواحي الصحية على وجه الخصوص، وحفاظًا على مقدّرات النظام الصحّي في السلطنة للتعامل مع هذا الوباء.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

سلطنة عمان عمان سنغافورة الطيران المدني كورونا حول العالم

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