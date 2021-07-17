السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العدل للدراسات»: مبادرة جسور ستنعش حركة التجارة الخارجية لمصر

التجارة الخارجية
التجارة الخارجية لمصر

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مشروع جسور الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام لدعم حركة التجارة الخارجية يسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأضاف عادل لـ"الدستور"، أن مصر تخطط للاستحواذ على الأسواق الأفريقية لزيادة الصادرات المصرية عبر مبادرة جسور والكتالوج الإليكتروني الذي أطلقته الوزارة.

وأكد عادل أنه من المتوقع زيادة حركة التجارة المصرية في الخارج عقب تنفيذ خطة جسور وهو ما يتم حاليا من خلال وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار عادل إلى أن الصادرات المصرية تمثل قوة اقتصادية لدعم الاحتياط النقدي الأجنبي، مشيرا إلى أن زيادة حركة التجارة الخارجية تؤكد على قوة مصر الاقتصادية وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

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