«هند وهزائم أخرى كتابات في الحزن والثقافة» جديد الشاعر أشرف البولاقي

صدر حديثا عن دار ميتا بوك للنشر والتوزيع كتاب "هند وهزائم أخرى.. كتابات في الحزن والثقافة" للكاتب والشاعر أشرف البولاقي، ويأتي الكتاب في 136 صفحة من القطع المتوسط.

يقول الشاعر أشرف البولاقي عن الكتاب "بدأتُه بحديث مطوّل عن فتنة العَمَى، وأنهيتُه بآخِر دمعتين، وبينهما أحزان العشر الأواخر عن بعض المثقفين والإعلاميين المعاصرين، ثم فصلا بعنوان "المندوب والجائز في فقه الجوائز"، وقراءات في الواقع الثقافي، ودينك ودين أبوك، ثم كلامٌ عن الشعر والشعراء، وحديثٌ موجِع عن علاقة كرة القدم بمفاهيم الحداثة والديمقراطية، ثم هند التي تصدّرت عنوانَ الكتاب.

ويلفت البولاقي إلى أن "الكتاب رغم مناقشتِه عددًا من قضايا الشعر والأدب والثقافة، وتصورات الذهنية الدينية، إلا أن فيه كثيرًا مِن سيرتي الذاتية، بل إن فيه جزءًا مِن مذكراتي الخاصة التي ستُنشَر بعد رحيلي.ولأنني أحِب أحزاني وهزائمي، فقد أحببتُ هذا الكتاب.

ويضيف البولاقي " أمّا إهداء هذا الكتاب، فكان "إليَّ حين يفلتُ مِن يديَّ النور، أو يغتابني الشعراءُ في صلواتِهم" .. (وإليها)، ولأن فيه مساحاتٍ عن حزني وهزائمي، جاء إهداؤه إليَّ طبيعيًا جدًا، وهو صورةٌ حقيقية وصادقة عني، ومن ثَم رأيتُني جديرًا بإهداء مادتِه التي ينتشر الحزن فيها وتبتسم الهزائم.

أمّا (إليها) فللمرأة الاستثناء في حياتي التي ظلت تحبني خمس سنوات كاملة، وأنا في غيبوتي، فلما أفقتُ وأحببتها، حدث أن اكتشفتٔ أن أحدًا لم يخذلها في الحياة، كما فعلتُ أنا، لتضيف بذلك حزنًا جديدًا وهزيمةً أخرى إلى حياتي!

جدير بالأشارة أن الكاتب والشاعر أشرف البولاقي العديد من الأعمال الإبداعية والفكرية منها" جسدي وأشياء تقلقني كثيراً " (ديوان شعر فصحى) عن الهيئة المصرية للكتاب 2003، "سلوى وِرد الغواية " (ديوان شعر فصحى) عن الهيئة المصرية للكتاب 2003، و" واحدٌ يمشى بلا أسطورةٍ " (ديوان شعر فصحى) عن الهيئة المصرية للكتاب 2008" أشكال وتجليات العدودة في صعيد مصر " (دراسات شعبية) عن دار وعد للنشر والتوزيع 2011.

" رسائل ما قبل الآخرة " (كتاب نثري) عن دار هيباتيا للنشر والتوزيع 2013.

" والتينِ والزيتونةِ الكبرى وهند " (ديوان شعر فصحى) عن الهيئة المصرية للكتاب 2013 .