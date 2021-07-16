الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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البابا ثيودروس الثاني يستقبل نائبة محافظ الإسكندرية

البابا ثيؤدوروس الثاني
البابا ثيؤدوروس الثاني

استقبل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، جاكلين عازر نائبة محافظ الإسكندرية بمناسبة المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، أو "العودة إلى الجذور"، والتي رافقت الوفد اليوناني القبرصي من شباب وشبات خلال زيارته للإسكندرية.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه توجه غبطته إليها: "أرحب بكِ في مقر بطريركيتنا بالإسكندرية، وفي وجهكِ أحيي إسكندريتنا التي هي ملكة البحر الأبيض المتوسط، وأنا سعيد لأنني أراها تصبح مدينة جميلة كل يوم وكل دقيقة. وأنا أعلم أن قلب رئيسنا السيسي في الإسكندرية. ومع أنه يعيش الآن في القاهرة فهو يتطلع أن يراها منارة للعالم كما كانت دائمًا. متمنيًا السعادة والصحة لقائدنا ولمن يحلم بإسكندرية إنسانية ومسالمة وودودة وجميلة".

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وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من جانبها، أعربت نائبة محافظ الإسكندرية عن سعادتها ببطريركية بالإسكندرية قائلة: "يسعدني أن أكون هنا اليوم في بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس. نحن هنا مع الفريق اليوناني والقبرصي المشاركون في برنامج "إحياء الجذور"، وهي مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الهوية المصرية لدى الشباب من جنسيات مختلفة حول العالم". 

وفي نهاية كلمتها أعربت عن شكرها لصاحب الغبطة البابا ثيودروس على كرم الضيافة الذي قدمه.

البابا ثيودروس الثاني جاكلين عازر نائبة محافظ الإسكندرية السيدة جاكلين عازر نائبة محافظ الإسكندرية إحياء الجذور

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