70 ألف جنيه تعويضًا.. تفاصيل خناقة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا جدلا كبيرا على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بعد اصطدام سيارته، صباح اليوم، في الساحل الشمالي بسيارة أخرى وتهشمت سيارته بشدة.. ويرصد "الدستور" تفاصيل الواقعة.

بداية الأزمة مع حمو بيكا

بدأت الأزمة أمام بوابة مارينا 5، أثناء مرور حمو بيكا بسيارته الفارهة مع عدد من أصدقائه وأقاربه حيث اصطدمت به إحدى السيارات عن طريق الخطأ، وهو ما جعل بيكا يخرج عن شعوره ويخرج من سيارته موجها اللوم لصاحب السيارة الأخرى، وتطورت الأزمة سريعا وبدأ الثنائي في تبادل السباب والتراشق بالألفاظ، وفشل المتواجدون في حل الأزمة بينهما بالود.

النيابة تنهي الأزمة

جاءت الشرطة لمكان الحادث واصطحبت حمو بيكا والطرف الآخر، وبدأت في محاولة حل الأزمة بين الطرفين، وطالب بيكا تعويضا ماديا قدره 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات وصل المبلغ لـ150 ألف جنيه، وانتهي الأمر بحصول حمو بيكا على 70 ألف جنيه كاش، ليتراضى الطرفان، ولكن عبّر الطرف الآخر عن استيائه من أسلوب وطريقة حمو بيكا في التعامل، مؤكدا أنهم من البداية لم يكن لديهم أزمة في دفع تعويض له، ولكن الأزمة كانت في طريقته وأسلوبه في التعامل معهم.

أزمات حمو بيكا في الساحل عرض مستمر

تعد هذه الأزمة واحدة ضمن أزمات أخرى كثيرة يقع فيها حمو بيكا في الساحل الشمالي كل عام، حيث تعرض العام الماضي لحادثة بعد أن اصطدم بسيارة أحد الأشخاص في الساحل، ووصل الأمر للشرطة أيضا.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قامت بوقف حمو بيكا عن الغناء، ومع ذلك يقوم بتقديم حفلات غنائية في الساحل دون احترام قرارات النقابة.

يشار إلى أن حمو بيكا أصدر مؤخرا عددا من الأغاني التي تتماشى مع جو الصيف، أبرزها أغنية "قمر التوكتوكية" مع عمر كمال وعلي قدورة، وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة كبيرة على يوتيوب.