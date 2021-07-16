محمد محمود عمارة يكتب: قضية السد الفاشلة

هل تظن أن منشوراتك التي تدعو فيها إلى شن الحرب وضرب السد ومحو أثيوبيا من الوجود تدعم قضيتك؟

إن كنت تظن ذلك فأنت مخطىء لأنك بذلك تدعم قضيتهم و تقوض قضيتنا.

لأنك تظهرهم أمام المجتمع الدولي بمظهر الطرف الضعيف الذي يستقوى عليه الطرف الآخر بما يملك من قوة وعتاد، والناس يتعاطفون مع الضعيف لا القوي.

إننا نتصرف على مواقع التواصل كمحام فاشل يقدم قضيتنا بحقنا العادل فيها إلى خصومنا على طبق من ذهب، ونقدم لهم كل المسوغات التي تجعل الآخرين يتعاطفوا معهم.

إن أبي أحمد وأمثاله يخاطبون الداخل الأثيوبي ويصورون له الجانب المصري بأنه المستعمر الجديد الذي يريد محو دولتهم من الوجود بغزوها واستعباد شعبها وبيع أبنائهم وبناتهم في أسواق النخاسة والعبيد، ومحو حقهم في التنمية والتقدم وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء والاستفادة من مميزات النهر الذي ينطلق من أرضهم، إنه يقدم لهم مصر في صورة شيطان يتربص بهم السوء، ثم تأت أنت بمنشوراتك التي تطالب فيها بالحرب وتنعت الأثيوبيين بالعبيد الأحباش لتدعم ما يسوقه أبي أحمد ومن وراءه، وتساعدهم في حشد رأي عام داخلي وأممي ضدك، وتضرب قضيتك العادلة في مقتل وتتسبب في خسارة معركة لم تبدأ بعد.

ولو إنك بمنشوراتك التي لعبت فيها دور القائد العسكري ووضعت فيها خططك الجهنمية المختلف لضرب السد وتدميره وسحق الجيش الأثيوبي وإبادته. لعبت دور السفير على مواقع التواصل الاجتماعي فعرضت القضية للأجانب عرضا عادلا وبينت لهم الأضرار التي ستعود على شعب بأكمله بسبب تعنت قادة أثيوبيين يركضون خلف مصالحهم لا مصالح بلادهم بتحريض من قوى إقليمية لا تريد الاستقرار للمنطقة.. لو عرضت لهم إن مصر لا تمانع في خطط تنمية أثيوبيا ولا حق شعبها في التقدم ولكن من منطلق لا ضرر ولا ضرار؛ لو بينتم أن القصة لا علاقة لها بعنصرية ولا ميول استعمارية؛ لستلامتم شعوب الأرض والأثيوبيين أنفسهم لصفكم.

اتركوا عنكم خطط السياسة وجهود الدبلوماسية للسياسيين والدبلوماسيين، واتركوا خطط الحرب والإعداد لها للعسكريين فهم أدرى الناس بمتى يلوحون بها أو يشعلون فتيلها أو يكفون الناس شرها؛ ولعبتم هذا الدور الذي نحتاجه حاليا ؛ لربحنا القضية وكسبنا تعاطفا لها، ومهدنا الأرض للكي إن كان آخر العلاج.

كونوا أنصارا راشدين لقضيتكم العادلة ولا تنساقوا وراء عواطفكم فتضيعوا قضيتكم وتفسدوا جهود المتخصصين، وكونوا خير العون والسند والعضد.

لن تضيع مصر وفيها مخلصون ولن يضيع أي حق لها وأنتم عضدها.