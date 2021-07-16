السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعرب عن استيائها من انتقادات الصحة العالمية حول تقصير كورونا

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

اعربت الصين، الجمعة، عن رفضها انتقادات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي تحدث عن تقصير للصين في التعاون في التحقيق حول أصل جائحة كورونا.

كان مدير المنظمة تيدروس أدهانوم صرح الخميس، أن الصين، حيث تم اكتشاف الإصابات الأولى بفيروس في ووهان (وسط) في نهاية 2019، يجب أن "تتعاون بشكل أفضل" لفهم ما "حدث بالفعل".

وتواجه المنظمة الدولية ضغوطاً متزايدة لإجراء تحقيق جديد معمق في أصول كوفيد-19.
 

ولم يسمح إرسال المنظمة لبعثة خبراء إلى الصين بكشف كل ملابسات انتشار فيروس كورونا.
 

ولفت تيدروس أمام الصحافيين الخميس خصوصاً إلى تقصير بكين في تقاسم "بيانات أولية" حول الفيروس، وهو ما يشكّل "مشكلة"، على حد قوله.
 

ورداً على سؤال بشأن هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الجمعة، إن "بعض المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة لا يمكن نسخها وإخراجها من البلاد".

أضاف أن خبراء منظمة الصحة العالمية تمكنوا من "الحصول على كمية كبيرة من البيانات" و"عرضت لهم الصين سطراً بسطر" النقاط التي تتطلب "اهتماماً خاصاً".

كما رفض المتحدث تصريحات تيدروس حول أن "هناك محاولة سابقة لأوانها" لرفض نظرية حادث تسرب الفيروس من المختبر.
 

وتجاهل معظم الخبراء هذه النظرية التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكنها عادت إلى الواجهة في الأشهر الأخيرة. وقال تشاو آسفا بشأنها: "لا ينبغي تسييس هذه القضية"، لكن دبلوماسيين أكدوا لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن منطمة الصحة العالمية اقترحت إطلاق دراسة جديدة حول أصل فيروس كورونا في الصين، حيث تريد التحقق من بيانات المختبرات في ووهان.

الصين كورونا - نتائج التحقيقات المنظمة العالمية أمين التعاون الإسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة.. «التضامن» تكشف تفاصيل واقعة اعتداء سائق على طفل بدار رعاية بالمنوفية

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

رسمياً.. الزمالك يتخذ أول إجراء قانونى ضد فرجانى ساسى

حقيقة ضبط سيارة محملة بـ«الحمير» قبل بيعها فى القاهرة

70 ألف جنيه تعويضًا.. تفاصيل خناقة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري