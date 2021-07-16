أوكرانيا تعتزم تشديد متطلبات الدخول لمواطنى 5 دول بسبب سلالة كورونا الهندية

أعلنت أوكرانيا اعتزامها تشديد متطلبات دخول مواطني خمس دول إليها، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا، التي تنتشر فيها السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد المعروفة باسم "متغير دلتا".

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم الجمعة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "ستكون هناك قيود صارمة على خمس بلاد، التي تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بالسلالة الهندية، وتلك الدول هي: الهند وبيلاروسيا وروسيا ودولتان أخريان في الاتحاد الأوروبي".

وقال دانيلوف، في إفادة إعلامية عقب اجتماع مجلس الأمن القومي الأوكراني: "سنضع متطلبات لخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون. بالإضافة إلى ذلك، لا نستبعد أن يتخذ مجلس الوزراء إجراءات إضافية ضد هذه البلاد".

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونًا و24 ألفًا و605 حالات.

وذكرت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و68 ألفًا و772 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونًا و977 ألفًا و713 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و406 حالات .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونًا و26 ألفًا و829 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 412 ألفًا و531 حالة.