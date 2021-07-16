الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعتزم تشديد متطلبات الدخول لمواطنى 5 دول بسبب سلالة كورونا الهندية

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا اعتزامها تشديد متطلبات دخول مواطني خمس دول إليها، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا، التي تنتشر فيها السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد المعروفة باسم "متغير دلتا".
وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم الجمعة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "ستكون هناك قيود صارمة على خمس بلاد، التي تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بالسلالة الهندية، وتلك الدول هي: الهند وبيلاروسيا وروسيا ودولتان أخريان في الاتحاد الأوروبي".
وقال دانيلوف، في إفادة إعلامية عقب اجتماع مجلس الأمن القومي الأوكراني: "سنضع متطلبات لخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون. بالإضافة إلى ذلك، لا نستبعد أن يتخذ مجلس الوزراء إجراءات إضافية ضد هذه البلاد".

 

كورونا حول العالم

 

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونًا و24 ألفًا و605 حالات.

وذكرت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت  بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و68 ألفًا و772 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونًا و977 ألفًا و713 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و406 حالات .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونًا و26 ألفًا و829 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 412 ألفًا و531 حالة.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

رسمياً.. الزمالك يتخذ أول إجراء قانونى ضد فرجانى ساسى

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليو

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

رامى صبرى: شكر واجب لكل زمايلى المحترمين على المواساة فى وفاة أخى

رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع مخرجة فيلم «مش أنا»: معز وحلا غلطانين

عمدة أولاد على بعد تكريمه من الرئيس: «معملناش غير الواجب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري