الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 2898 إصابة بكورونا و11 وفاة

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

سجّلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، 2898 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، و1070 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته وكالة "آكي" الإيطالية- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و281 ألفًا و214 حالة، والوفيات إلى 127 ألفًا و851 حالة، والشفاء إلى 4 ملايين و110 آلاف و649 حالة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونا و24 ألفا و605 حالات.

وذكرت الجامعة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت،  أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و68 ألفا و772 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و977 ألفا و713 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و406 حالات.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والتي بلغت 31 مليونا و26 ألفا و829 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 412 ألفًا و531 حالة.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليو

رسمياً.. الزمالك يتخذ أول إجراء قانونى ضد فرجانى ساسى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

الرئيس يكرم منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بالوادى الجديد

مراكز «لقاح كورونا» إجازة وقفة وأول أيام عيد الأضحى

«إحنا خدامين الناس».. أول ظهور لمعاون محافظ كفر الشيخ بعد تكريم السيسى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من جنين