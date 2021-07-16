إيطاليا تسجل 2898 إصابة بكورونا و11 وفاة

سجّلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، 2898 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، و1070 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته وكالة "آكي" الإيطالية- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و281 ألفًا و214 حالة، والوفيات إلى 127 ألفًا و851 حالة، والشفاء إلى 4 ملايين و110 آلاف و649 حالة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونا و24 ألفا و605 حالات.

وذكرت الجامعة- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و68 ألفا و772 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و977 ألفا و713 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و406 حالات.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والتي بلغت 31 مليونا و26 ألفا و829 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 412 ألفًا و531 حالة.