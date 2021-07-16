تحرير 72 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا استعدادا لعيد الأضحى
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، خلال تلك الفترة، من خلال تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق ومحلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم والمجازر، ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
من جانبه، أوضح اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة، منها، 48 محضر عدم ارتداء كمامات، وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، و 23 محضر تمويني، تنوعت ما بين، (عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية)، و4 أحراز لحوم بلدية وزن 35 كيلوجرام ذبح خارج السلخانة، و5 كيلو سجق، 5كيلو عجينة لحوم حواشي 5 كيلو جبنة 5 كيلو فراخ، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، واسطوانة غاز مدعومة استخدام منزلي داخل مطعم، كما تم التحفظ على 5 شيش وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كانت مديرية التموين بالمنيا، قد نظمت حملة رقابية ضبطت خلالها 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 61 مخالفة تموينية منها، 27 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 34 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع بأزيد من الثمن – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود شهادات صحية – تجار تموينيين – أخري أسواق)، مؤكداً على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمر.