ليبيا تُسجل 2866 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 2866 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 217 ألفا و434 إصابة.

ونقلت بوابة "الوسط"، اليوم الجمعة عن المركز قوله - إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات 3 آلاف و253 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 426 حالة تعافي ليبلغ مجموع حالات الشفاء 182 ألفا و 785 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.