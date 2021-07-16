الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال تطوير نادي المقطم الرياضي

محافظ القاهرة ووزير
محافظ القاهرة ووزير الشباب يفتتحا اعمال تطوير نادي المقطم

افتتح  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تطوير نادي المقطم الرياضي والتي شملت مجمع حمامات السباحة والمبنى الاجتماعي ومبنى الخدمات الرياضية والحديقة البحرية،  إضافة إلى وضع حجر الأساس لمنطقة الفود كورت والبوابات، كما افتتحا مجمع حمامات السباحة والنادي الاجتماعي بمركز شباب نور المقطم. 

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير الأندية  ومراكز الشباب يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات.


وأضاف اللواء خالد عبد العال أن محافظة القاهرة تشارك في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة  لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة.

 

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تطويرات نادي المقطم وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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