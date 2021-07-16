الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. الكشف الطبي وتوفير العلاج مجانًا لـ1350 مواطنًا ببني سويف

القافلة
القافلة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، ومديرية الشئون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية نزلة سعيد مركز سمسطا على مدار يومين مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة.

وجرى الكشف على 1354مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 67، معمل طفيليات 46،حالات  الأشعة 13،استصدار 3 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل 13 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 48 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا ،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروسكورونا السعار، أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا ولأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي  الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف محافظة وكيل وزارة الصحة القيادة السياسية دكتور محمد هاني غنيم المناطق الأكثر احتياجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

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